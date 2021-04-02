DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI
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DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU Kasımpaşa'daki Divanhane eski karakol binası yıkıldı.

BEYOĞLU Kasımpaşa'daki Divanhane eski karakol binası yıkıldı.

Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Divanhane eski karakol binasında, Haliçport projesi nedeniyle yol genişletilmesi amacıyla ocak ayında çalışma başlatılmıştı. Tartışmalarla gündeme gelen çalışmalarda, bina gece saatlerinde yıkıldı. Daha önce yeşil tente ile kapatılan eski karakol binasının yıkımı sonrası sosyal medyadaki tepkiler üzerine çevrede güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Koruma Kurulu ve diğer kamu kurumları eliyle 19. yüzyıla tarihlenen önemli bir tarihi mirasını kaybetti" denildi.

DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI
DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI
DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI
DİVANHANE KARAKOLU YIKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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