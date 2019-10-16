Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine: PKK'nın şiddet eylemlerine karşı vatandaşlarımız korunmalı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı Avrupa ülkelerinden; Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.
16.10.2019 08:48
Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.
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Kaynak: AA