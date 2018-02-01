Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Mihraç Ural'ın zirveye katılması) "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor"

-(Afrin Operasyonu) "Fransızlar bu konuda bize ders veremez. Bu bir işgal değildir"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi girişinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesini değerlendirdi.