: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

15.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:54

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Mısır'ın tepki çeken bu gözaltıları sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz" dedi.

"KÖTÜ MUAMELE YOK, GÖZDAĞI VERİYORLAR"

Söz konusu olaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AA Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ile daha olayın ilk geliştiği andan itibaren temas halindeyiz. Daha önce de böyle tacizler, yıldırmalar olmuş. Özellikle AA'da çalışan yerli insanlara yönelik olduğunu da görüyoruz. Ama neticede kimin olduğu önemli değil, AA'ya Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil. Açıklamamızı da yaptık. Gerek Mısır'ın buradaki misyonu nezdinde gerekse Kahire'deki Büyükelçiliğimiz gerekli temaslarda bulundular. Kötü muamele yok edindiğimiz bilgiye göre ama gözdağı veriyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Mursi'nin ölümüyle ilgili soruşturma gerektiğini vurgulayınca Mısırlılar agresif olmaya başladı. Son günlerde (Libya'da) ateşkes konusunda Rusya ile katettiğimiz mesafe ya da çabalarımız artınca Mısır'ın biraz daha agresifleşmeye başladığını görüyoruz."

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, olayın kabul edilebilir olmadığını yineleyerek, "İnsan hakları, basın özgürlüğü konusunda herkese ders vermeye çalışan Batılıların, kullanabildikleri ülkelerde bu tür şeyler olduğunda hiç sesi çıkmıyor. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı. Dünyadan şu ana kadar herhangi bir tepki olduğunu görmedik maalesef ama süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

OFİSİN İNTERNET BAĞLANTISI KESİLDİ

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

BASKININ NEDENİ AÇIKLANMADI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

GAZETECİLER BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

MISIR MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrılan Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarına Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

MISIR MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMIYOR

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

KALIN: İNSAN HAKLARININ ALENİ İHLALİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Kalın paylaşımında, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesine yer verdi.

BAHÇELİ: HİÇBİR İNSANİ TEMELİ YOKTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamda, ''Mısır polisi 14 Ocak 2020 akşamında Anadolu Ajansı'nın Kahire Ofisi'ne baskın düzenlemiş, biri Türk vatandaşı olmak üzere dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına almıştır. Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.'' ifadelerini kullandı

ALTUN: DÜŞMANCA UYGULAMALARI KINIYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına yönelik, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

AA GENEL MÜDÜRÜ: DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

BAKAN GÜL: BU PERVASIZ GİRİŞİMİ KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin açıklamasında, "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum." ifadelerini kullardı.

Haber Videosu