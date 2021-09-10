Discord, Türkiye'de abonelik fiyatlarında yerel fiyatlandırma uyguladı
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Discord, Türkiye'de abonelik fiyatlarında yerel fiyatlandırma uyguladı

Discord, Türkiye'de abonelik fiyatlarında yerel fiyatlandırma uyguladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Oyuncuların en çok kullandığı iletişim platformu olan Discord, Türkiye'de yerel fiyatlandırma ile abonelik fiyatlarını yeniledi.

Topluluk kurma için tasarlanmış mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord, Türkiye'ye özel yerel fiyatlandırma seçeneği ile Discord abonelik ücreti daha uygun hale geldi.

Epic Games'in 10 Haziran'da ücretsiz olarak verdiği Discord Nitro üyeliğinin bitiş tarihi geldi ve Discord Türkiye'deki kullanıcılarının aboneliklerine devam edebilmesi için Türkiye'ye özel yerel fiyatlandırma seçeneğini uyguladı.

Eskiden 9.99 dolar olan Discord Nitro yerel fiyatlandırma ile aylık 26,99 TL, yıllık ise 269,00 TL oldu. Daha az avantajın yer aldığı hafif bir plan isterseniz Discord Classic ücreti 13,49 TL, yıllık ise 134,49 TL olarak açıklandı. Discord üyeliği olan Server Boosting fiyatlarında ise aylık 41,99 TL ve yıllığı ise 419,99 TL olarak belirlendi.

DISCORD TÜRKİYE YEREL FİYATLANDIRMA LİSTESİ

  • Discord Nitro: Aylık 26,99 TL/ Yıllık 269,99 TL
  • Nitro Classic: Aylık 13,49 TL/ Yıllık 134,49 TL
  • Server Boosting: Aylık 41,99 TL/ Yıllık 419,99 TL
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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