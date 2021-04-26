Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla
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Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla

Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Kanadalı bilim insanları, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı ile şiddetli geçirilen korona arasında güçlü bir bağın olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ithimallerinin 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Kovid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Kovid-19'dan ölme olasılığının 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.

HASTANEYE KALDIRILMA İHTİMALLERİ DE DAHA FAZLA

Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

"HASTALIKLA ARALARINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ VAR"

McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, "Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Kovid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" dedi.

CİDDİ BİR PROBLEM

Diş eti iltihabı (periodontitis), dişler ve diş etleri arasında bakteri birikimine bağlı olarak ciddi bir enfeksiyon olarak ortay açılıyor. Tedavi edilmezse ağrılı apselere ve diş kaybına neden oluyor. İlerleyen vakalarda ise alt çene kemiğine zarar veriyor.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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