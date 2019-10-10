Dış basın Barış Pınarı Harekatını nasıl gördü?

10.10.2019 09:10

Türkiye'nin NATO müttefiki olan ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamaması ve harekatı tek başına başlatması dış basında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa ve ABD medyası Barış Pınarı Harekatındaki gelişmeleri son dakika olarak duyururken, bugün yayımlanan gazetelerde de geniş yer verdi.

İşte dış basının Barış Pınarı Harekatıyla ilgili verdiği haberler;

BBC: TÜRKİYE HAVA SALDIRISI İLE KUZEY SURİYE'YE HAREKAT BAŞLATTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye hava saldırı ile Kuzey Suriye'ye harekat başlattı' başlığı ile verdiği haberinde, Türk askeri uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığını aktardı. BBC, harekatın ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'nin kuzeyinden çekmesinden birkaç gün sonra başladığına dikkat çekti.

GUARDİAN: TÜRKİYE KUZEY SURİYE'YE ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Guardian gazetesi, 'Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı' başlığını kullandığı haberinde, Türkiye'nin operasyonunun ABD Başkanı Trump'ın Amerikan ordusunu bölgeden çekeceğini açıklamasından sonra başladığını, Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör grupları ve DEAŞ'a karşı 32 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmak istediğini aktardı.

SKY NEWS

İngiliz SKY News haber kanalı da son dakika olarak duyurduğu Barış Pınarı Harekatı için ABD Başkanı Trump'ın 'kötü bir fikir' yorumunu aktardı. Sky News, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ortak bir bildiri ile harekatı kınamaya hazırlandıklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de perşembe günü acil olarak toplanacağını ekledi.

FİNANCİAL TİMES

Financial Times gazetesi de harekat haberini, 'Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı' başlığı ile verdi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin başlattığı operasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra yeşil ışık yakar gibi göründüğünü yazan gazete Washington'ın Türkiye'nin terörist örgüt olarak gördüğü YPG'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı savaşması için eğittiği ve silahlandırdığını da ekledi.

THE TİMES

The Times ise Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatı Twitter hesabından duyurduğunu yazan gazete, harekatın başlamasından sonra çok kısa bir süre içinde Türk savaş uçaklarının Rasulayn bölgesini bombalamaya başladığını aktardı.

WALL STREET JOURNAL: KÜRT KARŞITLIĞI DEMEK BİLGİSİZLİKTİR

Wall Street Journal gazetesinde, Türkiye'nin ABD'ye Karşı Meşru Şikayetleri Var" başlığıyla yayımlanan makalede, "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide'ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlayama benziyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.