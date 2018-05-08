Diriliş Ertuğrul Dizisine 4 Yeni Oyuncu Katıldı

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin 116. bölümüne 4 yeni oyuncu dahil oldu.

OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

YENİ BÖLÜMDE GELİYORLAR

Moğolların geri dönüşüyle dizinin yeni bölümüne Şerif Bozkurt (Belgütay), Barış Bağcı (Noyan), Gönül Nagiyeva (Almıla), Ali Buhara Mete (Mergen) katıldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VEDA EDİYOR

Dizide Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.