Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D100 Karayolu Kartal istikameti Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Gündoğdu kontrolündeki 34 DIC 647 plakalı otomobil, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyere çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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