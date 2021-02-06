Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

06.02.2021 23:28 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:27

İstanbul'da pazaryerinde tezgah açtıktan sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönen sürücü, direksiyon başında uyuyakalarak 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

İstanbul'da pazaryerinde tezgah açan Aziz Kafa, ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı.

DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI

Göçkün köyü nüfusuna kayıtlı Aziz Kafa, plakası öğrenilemeyen otomobille İnebolu'nun Korupınar köyüne geldiği sırada direksiyon başında uyuyakalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan Aziz Kafa, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Kafa, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz Kafa, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kafa'nın vücudunda ve özellikle kaburgalarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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