Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

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İstanbul'da pazaryerinde tezgah açan Aziz Kafa, ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı.

DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI

Göçkün köyü nüfusuna kayıtlı Aziz Kafa, plakası öğrenilemeyen otomobille İnebolu'nun Korupınar köyüne geldiği sırada direksiyon başında uyuyakalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan Aziz Kafa, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Kafa, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz Kafa, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kafa'nın vücudunda ve özellikle kaburgalarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU