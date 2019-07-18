Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi Erbil'den Ankara'ya gönderildi. Bölgede bulunan restoranı gören çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlemeye alınırken, Türk heyeti kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu.

Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde iş merkezi ile otel, giriş ve içerisinde ise güvenlik görevlilerinin bulunduğu restorana dün sabah saatlerinde gelen sivil kıyafet giyen iki terörist, kahvaltı yapmak için masada oturan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'ye uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda Köse ve 2 Iraklı hayatını kaybetti.

SUSTURUCU KULLANILMIŞ

Restoranın açılışının yapıldığı saat 10.00 sıralarında meydana gelen saldırıda müşteriler panik yaşarken, teröristler kayıplara karıştı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, teröristlerin kullandığı silahlardan fazla ses gelmediğini ve susturucu kullandıklarını aktardı. Iraklı bir görgü tanığı, Restoran yeni açılmıştı. Zaten burada iş yerleri saat 10.00'da açılır. Silah sesi fazla gelmedi. Zaten ortalık karıştı. Camlar kırıldı dedi. Başka bir görgü tanığı ise Sadece bir masadaki kişilere ateş açıldı ifadesini kullandı.

RESTORAN KAPALI, TADİLAT SÜRÜYOR

Camları kırılan ve hasar meydana gelen restoran bugün açılmazken, çevresinde yerel güvenlik güçleri olduğu görüldü. Restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi. Yerel güvenlik güçlerinin çekim yapılmasına izin verilmediği restoranın çevresinde de çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Mersin'de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara'da ikamet eden şehit Osman Osman Köse'nin cenazesi, Türk yetkililer tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüldü. Şehidin cenazesinin ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BAYRAMA YAKIN TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ

Şehit Osman Köse'nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayı aşkın süre önce Erbil'e geldiği ve yaklaşık iki hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Kaynak: DHA