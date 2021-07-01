Dipçik ne demek? Dipçik anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dipçik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dipçik ne demek? Dipçik anlamı ne? İşte, Dipçik kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dipçik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dipçik anlamı ne? Dipçik ne demek?
DİPÇİK NE DEMEK?
Dipçik, -ği:
isim
Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü:
"Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler." - Ömer Seyfettin