Dipçik ne demek? Dipçik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dipçik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dipçik ne demek? Dipçik anlamı ne? İşte, Dipçik kelimesin anlamı!