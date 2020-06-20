Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
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Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi

Aksaray'da 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, daha sonra polisi arayıp "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.

20.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:53

Aksaray'da Ahmet Koyak (49) şiddetli geçimsizlik yaşadığı 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulunan Koyak, gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı.

Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin'e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi. Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi'nde polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi.

Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi

"NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ?" SORUSUNA İKİ KELİMELİK YANIT

Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi. Rabia Ergin'in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Koyak'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi

Kaynak: DHA

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