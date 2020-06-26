Dini nikahlı eşi ile kayınbabasını öldüren zanlı tutuklandı Dini nikahlı eşi ile kayınbabasını öldüren zanlı tutuklandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahlı eşi ile kayınbabasını öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini nikahlı eşi ile kayınbabasını öldüren zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahlı eşi ile kayınbabasını öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bürüncek kırsal Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre evden ayrılan dini nikahlı Aynur Arslan'ı tekrar eve getirmek isteyen Halim Ç., tartıştığı eşi ile kayınbabası Hacı Arslan'I vurarak öldürdü. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı Bayırözü kırsal Mahallesinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şahıs "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Siverek ilçesine bağlı Bürüncek kırsal mahallesinde yaşanmıştı. Evden ayrılarak babasının evine giden dini nikahlı eşini tekrar eve götürmek isteyen Halim Çakırtaş eşi Aynur Arslan ve Kayınbabası Hacı Arslan ile tartıştı. Yaşanan olayda silahla vurulan Aynur Arslan ile Hacı Arslan hayatını kaybederken Adana'dan 5 yaşındaki Fatih Altuntaş ise yaralanmıştı. Kaynak: İHA