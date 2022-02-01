Dinar'dan kısa kısa

Dinar'da şehit aileleri ve gaziler için yapılan takvimler dağıtımı başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, ilçe temsilcisi Hasan Ceylan'ı ziyaret etti.

Kumartaşlı, ziyarette yaptığı açıklamada, özel yapılan takvim ve hediyelerinin ilçe temsilciliğimiz aracılıyla Başmakçı, Evciler ve Dazkırı'daki dernek üyelerine dağıtılmaya başladığını belirterek desteklerinden dolayı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Dinar Kadın Kültür Evi'nden kadınlara sinema etkinliği düzenledi

Dinar'da kadınlar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Sandıklı'daki sinema salonundaki filmi izlemeye 90 kadın katıldı.

Kadınlar, etkinliği organize eden Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya teşekkür etti.

Dinar'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Dinar Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası ana arterler, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kent genelinde buzlanmaya karşı kaldırımlarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması da yapıyor.