Dinar'dan kısa kısa
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Dinar'da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seyhan Akgün oldu.
SEYHAN, ADANA (AA) - Dinar'da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seyhan Akgün oldu.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca yapılan ilçe teşkilatında temayül yoklaması yapıldı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda AK Parti Dinar İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Seyhan Akgün'ün ataması yapıldı.
Akgün, mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in elinden aldı.
Dinar Kaymakamı Kapankaya'dan Kadın Kültür Evine ziyaret
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçedeki Kadın Kültür Evi'nde yapılan çalışmaları inceledi.
Kapankaya, İtfaiye Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evi'ni ziyarette bulunarak müdüre Esin Şahin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri
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