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Dinar'dan kısa kısa

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı, Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar ve Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın ve tüm eğitim camiasının Öğretmenler gününü kutladı.

Eğitime her zaman desteği sürdüreceğini belirten Sarı, "Tüm okullara belediye imkanları dahilinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğin teminatı sevgili öğrencilerin yetişmesinde büyük çaba gösteren değerli öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Dinar'da Çanakkale Savaşları Gezici Müzesine yoğun ilgi

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın girişimleriyle açılışı yapılan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesine ziyaretler devam ediyor.

Okulların müzeye yoğun ilgi göstermesinin yanı sıra birçok vatandaş tarafından da müzeye ziyaret gerçekleştiriliyor.

Çanakkale Savaşları Müzesi 28 Kasım Pazar gününe kadar sabah 9.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında tüm halkın ziyaretine açık olacağı bildirildi.???????

Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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