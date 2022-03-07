Dinar'da otomobillere modifiye denetimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde trafik ekipleri otomobillere standart dışı aksesuar ve modifiye uygulamalarına yönelik denetim yaptı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, ilçe geneli araçlar üzerinde yapılan standart dışı aksesuar ve modifiye uygulaması yaptı.

Uygulamada, 17 araç kontrol edilerek, denetimde 7 araca toplam 423 lira cezai işlem uygulandı.