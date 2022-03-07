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Dinar'da otomobillere modifiye denetimi

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da otomobillere modifiye denetimi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde trafik ekipleri otomobillere standart dışı aksesuar ve modifiye uygulamalarına yönelik denetim yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde trafik ekipleri otomobillere standart dışı aksesuar ve modifiye uygulamalarına yönelik denetim yaptı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, ilçe geneli araçlar üzerinde yapılan standart dışı aksesuar ve modifiye uygulaması yaptı.

Uygulamada, 17 araç kontrol edilerek, denetimde 7 araca toplam 423 lira cezai işlem uygulandı.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Tragger, Güncel, Haberler

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