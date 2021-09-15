Dinar'da Menderes Nehri Islahı projesi ihalesi tamamlandı - Haberler
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Dinar'da Menderes Nehri Islahı projesi ihalesi tamamlandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Dinar'da Menderes Nehri Islahı projesi ihalesi tamamlandı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesine yapılacak olan Menderes Nehri Islahı projesi ihalesinin tamamlandığının müjdesini verdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesine yapılacak olan Menderes Nehri Islahı projesi ihalesinin tamamlandığının müjdesini verdi.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ihale sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Dinar'ın kanayan yarası haline gelen Menderes Nehrinin uzun uğraşlar ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmeler neticesinde yatırım programına alınarak ilk etabı için ihale sürecinin tamamlandığını belirten Özkaya, "Menderes Nehrinin ıslah projesi için Devlet Su İşleri tarafından en kısa sürede çalışmalar başlayacak. İlçeye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dinar'da Menderes Nehri Islahı projesi ihalesi tamamlandı - Haberler
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