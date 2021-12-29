Dinar'da hafız olan öğrenci ödüllendirildi

Dinar'da Nene Hatun Kız Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan 7'inci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, çeyrek altınla ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Stadyum Mahallesi'ndeki Kuran Kursu'nu ziyaret etti.

Kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi alan Avcı, burada hafız olan 7'inci sınıf öğrencisi Gamze Uysal'I tebrik ederek çeyrek altın takdim etti.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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