Dinar'da asayiş uygulaması yapıldı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Dinar'da polis ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.
Dinar'da polis ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 20 polisin katılımıyla huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.
14 iş yeri, 42 aracın denetlendiği uygulamada bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
205 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı. Hırsızlık suçundan aranan 3 kişiye işlem yapıldı.
AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri
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