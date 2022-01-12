Dinar'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Dinar'da jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.
BAŞMAKÇI, AFYON (AA) - Dinar'da jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.
Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçe Jandarma Komutanlığı personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.
Eğitim, iki oturum şeklinde yapıldı.???????
AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri
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