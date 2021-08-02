Dinar Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi
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Dinar Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Dinar Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi
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Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler, gıda kolileri, bebek maması ve bezi, su kolileri gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri ilçedeki kapalı spor salonuna getirdi.

Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler, gıda kolileri, bebek maması ve bezi, su kolileri gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri ilçedeki kapalı spor salonuna getirdi.

Malzemeler belediye görevlilerince tıra yerleştirildi. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yardım kampanyasına destek veren Türk Kızılay Dinar Şubesi ile hayırseverlere duyarlılıkları için teşekkür ederek, "İnşallah, en kısa sürede ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar son bulur. Manavgat ilçesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Dinar halkı olarak her zaman yanlarındayız. " ifadesini kullandı. AA

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Kaynak: Habermetre

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Dinar Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi - Haberler
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