"Dinamik Denetim Süreci"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Dinamik Denetim Süreci"

04.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:49

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kilis'te başladı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kilis'te başladı. Yüksek risk grubunda bulunan Kilis'te, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılarak 1040 görevli ile denetimler yapıldı.

Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ve Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, denetimlere katılarak işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol etti.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

Ekipler, şehir içi ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanları da denetledi.

'Dinamik Denetim Süreci'
'Dinamik Denetim Süreci'
'Dinamik Denetim Süreci'
'Dinamik Denetim Süreci'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Akkaya Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dinamik Denetim Süreci" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:05:51. #1.16#
title