"Dinamik Denetim Süreci"

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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kilis'te başladı. Yüksek risk grubunda bulunan Kilis'te, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılarak 1040 görevli ile denetimler yapıldı.

Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ve Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, denetimlere katılarak işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol etti.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

Ekipler, şehir içi ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanları da denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz