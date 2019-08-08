Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Adli'den Müftü Keskin'e ziyaret

08.08.2019 15:37

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, beraberindeki sendika yetkilileriyle Van Müftüsü Ömer Keskin'i ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, beraberindeki Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Halit Tuci ve Van İl Başkan yardımcıları İsmail Aydın, Mehmet Adli, Ahmet Keskin, Nazmi Yavuz, Kazım Adli, Şefik Genç ve Fehmi Elmas ile Van İl Müftülüğüne atanan Ömer Keskini ziyaret etti. Yusuf Adli, Müftü Keskin'e yeni görevinde başarılar dileyerek, bölgenin hassasiyetleri, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin durumu, taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması, nakil ve yer değiştirme konusu ve personelle ilgili sorunları dile getirerek istişare etti.

İl Müftüsü Ömer Keskin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Din-Bir-Sen heyetine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA