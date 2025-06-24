Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki Dimyat günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır?

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki Dimyat günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki Dimyat günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? sorusu cevabı ne?

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki Dimyatgünümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki Dimyatgünümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

DİMYATA PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMAK DEYİMİNDEKİ DİMYATGÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKENİN TOPRAKLARINDADIR? GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKENİN TOPRAKLARINDADIR?

A : Mısır

B : İran

C : Tunus

D : Irak

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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