Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

20.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:34

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan kişinin üzerinde 10 bin TL para ve 1 adet milli piyango bileti bulundu. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı'nda dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G ekiplere yakalandı.

ÜZERİNDEN 10 BİN TL PARA ÇIKTI

M.G.'nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G'ye 153 TL para cezası kesildi. M.G'nin üzerinden çıkan 10 bin TL'ye el konularak hazineye devredildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerinin aralıksız devam ettiğini, Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA