Dilenci kadın 'Bölgeme girdiniz' diyerek Suriyeli kardeşleri dövdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dileci kadın, mendil satarak, dilendiklerini iddia ettiği Suriyeli Mustafa(10) ve Muhammed El Hakim(12) kardeşleri, 'Bölgeme girdiniz' diyerek, dövdü. Çocukların elindeki mendilleri de almaya çalışan kadın, çevredekilerin, olayı cep telefonu kameralarıyla görüntülediğini görünce kaçtı.

Suriye'de yaşanan savaşta babalarını kaybeden ve 3 yıl önce anneleriyle Manavgat'a gelerek, yaşamaya başlayan Muhammet ve Mustafa El Hakim kardeşler, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Antalya Caddesi'nde mendil satmak istedi. Bir süre sonra çocukların yanına gelen aynı caddede dilenen kimliği belirsiz kadın, "Burası benim bölgem, para vererek burayı aldık, burada dilenemezsiniz, mendil satamazsınız" diyerek, çocukların elindeki mendilleri almak istedi. Kendisine direnen kardeşleri tokatlayıp, tekmeledi. Ardından terliği ile vurduğu çocukları kovalamaya başladı. Kardeşler, yakındaki otoparka kaçarak, kurtuldu.

Çocukların peşinden gitmek isteyen kadın, çevredekilerin cep telefonlarıyla kendisini görüntülediğini fark edince küfür ederek, kaçtı.

ÇOCUKLARA ŞİDDET KAMERADA

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kardeşlerin ellerindeki mendil poşetlerini almaya çalışan kadının kendisine direnen çocuklara, tekme atması ve terliği ile vurup, kovalaması yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı Muhammet ve Mustafa kardeşler, babalarının Suriye'de yaşanan savaşta yaşamını yitirdiğini, 3 yıl önce anneleri ve bir kardeşleriyle Manavgat'a geldiklerini, buradaki akrabalarının yanına yerleştiklerini anlattı.

Kardeşler, her gün 5 liradan 10'ar mendil aldıklarını, tanesini 1 liradan sattıklarını böylelikle günde 20 lira kazanabildiklerini, bu parayı da annelerine verdiklerini ifade etti.

Kardeşler, kadının son bir aydır haftada 3-4 kez kendilerine saldırdığını, ellerindeki parayı ve mendilleri almaya çaltığını söyledi.

Antalya Caddesi'ndeki esnaf da özellikle pazar kurulan pazartesi ve perşembe günleri caddede çok fazla kişinin dilendiğini, dilencilerin özellikle turistleri taciz ettiğini kaydetti.

Kaynak: DHA