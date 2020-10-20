Dilek Özçelik kimdir? Dilek Özçelik ne zaman öldü? Dilek Özçelik ne kanseriydi?

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görürken kansere yakalanan ve dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'dan yardım istemesi ile hatırlanan Dilek Özdemir kimdir? Dilek Özdemir Bakana ne dedi?

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

DİLEK ÖZÇELİK KİMDİR?

1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Dilek Özçelik, Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisiydi. Ailesi ile birlikte Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kalmaktaydı. Lenf Kanseri olan Dilek Özçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan yardım istemiş ve Bakan Bayraktar, kanser hastası Dilek Özçelik'in cebine derdini dinlemek yerine para koymuş ve Dilek ise "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" demişti.

DİLEK ÖZÇELİK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Türkiye'nin gündemine bir anda oturan kanser hastası olan Dilek Özçelik, 2017 yılında hayatını kaybetti. Vefatı sonrası Twitter'da binlerce tweet atıldı ve hala gündem olmaya devam ediyor.

DİLEK ÖZÇELİK NE KANSERİYDİ?

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllarca kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.