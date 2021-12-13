"Dilberay" filmi 4 Şubat'ta vizyona girecek

Usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan "Dilberay" filmi 4 Şubat'ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği filmde Dilber Ay'ı oyuncu Büşra Pekin canlandıracak.

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmde, Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler rol alıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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