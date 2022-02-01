Dilber Ay ne zaman vizyona giriyor? Dilber Ay'ı kim oynuyor?

İki yıl önce yaşamını yitiren duayen sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu edinen "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" filminin tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından pek çok kişi Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtını merak etti. Dilber Ay'ı Büşra Pekin'in canlandıracağı yapımda oyuncular kim, konusu nedir?

DİLBER AY NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat'ta vizyona giriyor.

DİLBER AY OYUNCULARI

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin'in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç'ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başladı.

CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek "Dilberay" filminde; Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.

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