Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Küçük Dev Kadın Dilber Ay oyuncuları!

İki yıl önce yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" filminin tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Filmde Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Küçük Dev Kadın Dilber Ay oyuncuları!

Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom filmin üstlendiği senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner 'in kaleme aldığı yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin yaptığı "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" filmin tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki, Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek?

DİLBER AY FİLMİ OYUNCULARI!

'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selen Uçer ve Deniz Erdoğan oynuyor.

DİLBER AY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Adana'dan sonra Sakarya ve İstanbul'da devam eden çekimleri şubat ayında tamamlandı. Filmin 2021'nin son çeyreğinde vizyona girmesi bekleniyor. Bu tarihin 22 Ekim 2021 olması da hedefleniyor.

BÜŞRA PEKİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Filmin ilk tanıtımının yayımlanmasının ardından, Dilber Ay'ı canlandıran oyuncu Büşra Pekin'den de bir paylaşım geldi. Pekin, paylaşımına "Emeği geçen herkesin eline sağlık" notunu düştü.