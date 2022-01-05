Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay vizyon tarihi! Oyuncuları kim, konusu nedir?

Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncuları kim, konusu nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Filmde, Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. İşte, Dilber Ay filminin vizyon tarihi...

DİLBER AY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul'da yapıldı. Filmde Dilber Ay'ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat'ta vizyona giriyor.

DİLBER AY OYUNCULARI

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin'in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç'ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başladı.

CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek "Dilberay" filminde; Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Video kaynak: Box Office Türkiye

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