: Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

10.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:03

'Çukur' dizisinde oynadığı 'Sena' karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

Instagram'da 3.1 milyon takipçisi olan Deniz, "Sosyal medya akıl sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor" notuyla aynada poz verdi.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Oyuncunun bu mesajı sosyal medya üzerinden vermesini takipçileri garipsedi.

Kullanıcılar, Deniz'e "Ama paylaşım yapmadan olmaz diyorsun", "Kullanma o zaman" gibi yorumlar yaptı.

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