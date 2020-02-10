Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
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Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımına düştüğü not ile çok konuşuldu. Çiçek, "Sosyal medya akıl sağlığına zarar verir" yorumunda bulundu.

10.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:03
Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

'' dizisinde oynadığı 'Sena' karakteriyle yıldızı parlayan , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

'da 3.1 milyon takipçisi olan Deniz, "Sosyal medya akıl sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor" notuyla aynada poz verdi.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Oyuncunun bu mesajı sosyal medya üzerinden vermesini takipçileri garipsedi.

Kullanıcılar, Deniz'e "Ama paylaşım yapmadan olmaz diyorsun", "Kullanma o zaman" gibi yorumlar yaptı.


Haber Videosu

: Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
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HABER YORUMLARI (3)

  • İNSTAGRAM İYİ:
    twitter kesinlikle psikoloji bozan bir ortam uzak duruyorum full gerilim ve kendi psikolojisi bozuk olanların diğer insanları sürekli provoke ettiği nefret yaydığı felaket tellallığı yaptığı her konuda olumsuz algı yarattığı bir ortam
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