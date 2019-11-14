Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

14.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:09

Son olarak Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Deniz Çiçek, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliği hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Çukur dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam bir davette görüntülendi.

Güzel oyuncu, stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geceden fotoğraflar da yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüz binlerce beğeni almayı başardı.

Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.