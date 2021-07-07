Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı
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Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

Kaynak: Hürriyet

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