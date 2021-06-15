Dikili'de mandıra kirliliği isyanı
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Dikili'de mandıra kirliliği isyanı

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - Haberler | Güncel

- Dikili'de mandıra kirliliği isyanı Dikili'de mandıra atıklarının dere aracılığıyla denize karıştığı iddiası İzmir Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde faaliyet gösteren bir mandıra atıklarının, dere aracılığıyla denize karıştığı iddia edilirken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

- Dikili'de mandıra kirliliği isyanı

Dikili'de mandıra atıklarının dere aracılığıyla denize karıştığı iddiası

İZMİR - İzmir Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde faaliyet gösteren bir mandıra atıklarının, dere aracılığıyla denize karıştığı iddia edilirken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde, mandıra atıklarının Kıratlı Deresi'ne aktığı iddia edildi. Yazlık siteler bölgesinde yer alan derenin 2019 yılından bu yana kirli olduğu, çevreye yoğun koku yaydığı ve sağlığı tehdit ettiğini ifade eden yöre sakinleri, protesto gösterisinde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren mandıranın, gizlice atıkları dereye saldığı öne sürülürken, bölgede acilen önlem alınması gerektiğine yönelik çağrı yapıldı.

Site sakinleri tarafından yapılan ortak açıklamada, oluşan yoğun koku ve kirlilik üzerine 2019 yılında, 18 site yöneticisinin imzalarıyla şikayette bulunulduğu belirtildi.

Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tutanak altına aldığı kirlilik ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığını aktaran site sakinleri, sonuç alamamaktan dert yakındı.

"Şikayetimize çözüm istiyoruz"

Bölge sakinlerinden Atifet Yücel, "Sorunumuz var, şikayetçiyiz. Şikayetimize çözüm istiyoruz. Bunun için başvurmadığımız yer kalmadı. Ama hala bir sonuç alamadık" dedi.

Av. Tamer Demirdelen da, söz konusu dere gibi sahili kirleten 5 dere daha olduğunu ifade ederek önlem alınması gerektiğini çağrılarını yineledi.

Yine bölge sakinlerinden Bilal Azatlı da şu ifadelere yer verdi:

"20 yıldır bu çevreyi bilirim. Bu çevre artık denize zor girilen, balık çeşitlerinin kaybolduğu, yosunların sağlığa zararlı hale geldiği bir noktaya kavuştu. Bunun en büyük nedeni buradan denize akan 3, 5 tane derenin getirdiği kanalizasyon atıklarıdır. Bunun için ilgili önleyici ve denetleyici kuruluşlara gittik. Kimse ilgi göstermiyor diyemem ama kirlilik halen devam ediyor."

Dikili'de mandıra kirliliği isyanı
Dikili'de mandıra kirliliği isyanı
Dikili'de mandıra kirliliği isyanı
Dikili'de mandıra kirliliği isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz

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