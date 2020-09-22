Dikili'de korkutan yangın (2)
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Dikili'de korkutan yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Dikili'de korkutan yangın (2)
22.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:29

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere Ayvalık, Bergama, Altınova gibi yakın ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. 

AİLESİNE KIZDI SAZLIKLARI TUTUŞTURDUBu arada yaklaşık 2.5 hektar alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, "Yakarım bu Dikili'yi" diye bağırdığı duyuldu. Kısa süre sonra da çevre yolunun yakınında bulunan otluk alanda yangının başladığı ifade edildi. Yangını çıkarttığı ileri sürülen M.C., Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU

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