Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'da, bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Çıralık Köyüne bağlı Kilisk Mezrasının kırsal bölgesinde gezen Mehmet Çelik ve Erkan Çelenk isimli iki arkadaş, zeytin bahçesinin etrafına çevrilen dikenli tellerine takılan baykuşu fark etti. İki arkadaş, dikenli tellere takılan ve kanadından yaralanan baykuşu bulunduğu yerden kurtardı. Baykuşun tedavisini yaptıran iki arkadaş daha sonra baykuşu doğaya bıraktı. - ADIYAMAN

Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı

Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Çelik, Adıyaman, Çelenk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title