Dika'dan Mardin Tarım Müdürlükleri Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe müdürlükleri personeline verilen 'Proje Yazma Eğitimi' kapsamında sertifika töreni düzenlendi.



DİKA tarafından, Mardin gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri personeline 'Proje Döngüsü Yönetimi' (PCM) olarak ifade edilen proje yazma eğitimi verilmesi kapsamında katılımcılara eğitim sertifikaları dağıtıldı. Ajansın konferans salonunda gerçekleştirilen törene DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın yanı sıra Mardin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Özkan Önen ile MÜSİAD Başkanı Nurettin Kasap katıldı. Sertifika töreni açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Altındağ, eğitimin amacının Mardin'de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinin yurt içi ve yurt dışındaki fonlardan yararlanabilmeleri için kendilerine teknik destek sağlamak olduğunu söyledi. Bölgede proje kültürünün gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Altındağ, proje yazma becerisi gelişmiş personelin yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.



Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile DİKA arasında yapılan iş birliği çerçevesinde il ve ilçe müdürlükleri bünyesindeki teknik personele yönelik olarak iki gün süreyle ajans tarafından kısa adı PCM olan "Proje Döngüsü Yönetimi" adı verilen proje yazma eğitimi verildi. Eğitim Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Ajansın Proje Birim Başkanı Sihat Ferat Toktaş tarafından katılımcı bir anlayışla uygulamalı bir şekilde verildi. Eğitim, Mardin merkez ve ilçelerden olmak üzere otuz kişiden oluşan teknik personel grubuna yönelik olarak gerçekleştirildi.



Eğitime katılanlara gruplar halinde çeşitli proje fikirlerini uygulamalı olarak geliştirmelerine katkı sağlandı. Ayrıca DİKA'nın destek mekanizması ile ilgili bilgilendirilen katılımcılara Türkiye genelinde bütün ajansların proje başvurusu almak amacıyla kullandıkları sistem olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi de (KAYS) anlatıldı.



Proje kültürünün gelişmesi ve bölgemizin ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla faydalanabilmesi amacıyla 2017 yılında düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi" (PCM) eğitimleri 2018 yılında da devam edecek. - MARDİN