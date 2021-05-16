Digital Athletics Valorant kadrosu geliyor!

Blaze Esports'un ardından Digital Athletics Valorant'a adım atıyor.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Digital Athletics Valorant kadrosu geliyor. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Blaze Esports'un da Valorant'a giriş yapmasıyla birlikte Digital Athletics'de oyuna ayak basacak. Ülkemizde büyük bir değer gören oyun birçok oyundan profesyonel oyuncuları bünyesine katabilmişti. CS: GO, League of Legends, WolfTeam, Zula gibi birçok oyundan oyuncu çeken oyun birçok organizasyonu da çekmeyi başardı.

Digital Athletics'in hangi oyuncuları bünyesine katacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Organizasyonun paylaştığı gönderinin yorumlarına baktığımızda ise taraftarlar bu durumdan bir hayli memnun görünüyor. Taraftarların en büyük beklentisi ise geçtiğimiz günlerde oyun değiştirdiğini açıklayan eski TSM oyuncusu Iroh oldu.

Organizasyonun kadrosunu yakın bir zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: Playerbros