Digital Athletics Kubilay "Kubilicious" Kösem ile yolların ayırıldığını duyurdu

Digital Athletics sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile organizasyonun Operasyon Müdürü pozisyonunda yer almış olan Kubilay Kösem ile yolların karşılıklı anlaşarak ayırıldığını duyurdu.

Ayrılık haberi duygusal bir video eşliğinde duyuruldu. Organizasyon eski çalışanına emekleri için teşekkürlerini sundu ve gelecek kariyerinde başarılar diledi. Ayrılık duyurusundan sonra Kubilay Kösem'in takipçileri ve eski iş arkadaşları da başarı dileklerinde bulundular.

Kubilicious, Digital Athletics'den ayrıldıktan sonra bugün Fire Flux Esports ile anlaştı. Duyuru Fire Flux Esports'un Twitter adresinden paylaşıldı.

Playerbros olarak biz de Kubilay Kösem'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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