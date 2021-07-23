Didim'de tatilciler plajlara akın etti
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Didim'de tatilciler plajlara akın etti

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

İlçede, Kurban Bayramı nedeniyle otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Tatilciler Altınkum Plajı ile diğer plajlara yoğun ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Didim'in serin sularına bıraktı. Bazı turistler de su sporları yaparak tatilin tadını çıkarttı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, AA muhabirine, ilçede otel ve pansiyonların doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu, doluluğun gelecek ayın sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Didim'de tatilciler plajlara akın etti
Didim'de tatilciler plajlara akın etti
Didim'de tatilciler plajlara akın etti
Didim'de tatilciler plajlara akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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