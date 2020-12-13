Didim'de metruk binadaki yangın korkuttu
13.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:45
Aydının Didim ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Aydının Didim ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Yangın Çamlık mahallesinde bulunan metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı