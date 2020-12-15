Didim'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Didim'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

15.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:27
Didim'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Didim'de bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, söndürüldü.

Didim'de bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, söndürüldü.

Hisar Mahallesi 2288 sokakta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede klimadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Dumanı göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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