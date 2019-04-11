Didem Soydan'dan LGBT'ye Çağrı: Yardım Edin!
Güzel model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla trans birey arkadaşı için LGBT'den yardım istedi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğunlukla takipçileriyle girdiği diyaloglarla gündeme gelen Didem Soydan, aynı zamanda hesabını kendisinden yardım isteyenler için de kullanıyor.
LGBT'YE SESLENDİ
Herhangi bir ayrımcılık yapmadan elinden gelen herkese destek elini uzatmaya çalışan Soydan bu defa da evinden çıkarılan ve kalacak yer bulmakta zorluk çeken trans birey arkadaşı için yardım çağrısında bulundu. Başarılı model hesabından paylaştığı çağrı ile LGBT'ye seslendi.
"YANLIŞ ALARMMIŞ"
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla ve söylemleriyle gündeme gelen model Didem Soydan, aşık olduğunu açıklamıştı. Soydan, "Aşık oldum, kim beddua ettiyse belasını versin" notunu paylaşmıştı. Didem Soydan'ın kime aşık olduğu merak konusu olmuştu. Didem Soydan, çok konuşulan paylaşımının ardından bir tweet daha atmıştı. Soydan, aşık olduğunu yazdığı mesajı alıntılayarak, "Yanlış alarmmış" yazdı ve '#şükür' etiketi eklemişti.
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Sevmiyor olabilirsiniz,saygı duyun L G B TCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Bana arkadasini soyle sana kim oldugunu soyleyeyim Atalarimiz cok dogru soylemis....Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Madem arkadasın versene bir goz oda elaana evine nasıl bir arkdaslık:)Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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KIMSE EVINI FUHUS YUVASI YAPMAK ISTEMEZ COK SEVIYOSAN BIRLIKTE OTUR DIDEMCIGIMCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır