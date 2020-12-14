'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (3)

KUMLUCA'DA TAŞKIN SONRASI TARIM ALANLARI SUYLA DOLDU

Turuncu alarmın verildiği Antalya'da dün geceden itibaren sağanak etkisini artırırken, Kumluca ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi, Baysı Deresi ve Üleşik Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Seraların arasından derelere verilen kanallardaki sular geri tepti. İlçeye bağlı Kum ve Göksu mahallelerinde bazı seralar ile gecekondular su altında kaldı. Göksu Mahallesi'nde portakal ve nar paketleme fabrikası suyla doldu. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlatırken, taşkınlara Gavur Deresi'nin içinde temizlenmeyen kargı ve saz otlarının neden olduğu iddia edildi. Kumluca'nın Karacaören Mahallesi'nde köprüler tahrip oldu. Ortaköy Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi.

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (ANTALYA), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı