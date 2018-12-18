Dha Yurt Bülteni - 23

GEÇMİŞ OLSUNA GELDİLER ŞEHİT HABERİNİ VERDİLER

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde takip ettikleri PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in baba evi olan Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar Köyü'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Polis memuru Nazım Tuncer'in saldırıda yaralanıp hastaneye kaldırılması üzerine Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ve jandarma komutanı aileye önce geçmiş olsuna geldi, ancak ziyaret sırasında şehit haberi gelince acı haber anne babaya bildirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polis memurunun terör saldırısında yaralandığı haberini vermek üzere anne ve babasının yaşadığı Uşak'ın Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü'ndeki evine Banaz İlçesi Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar ambulans eşliğinde gitti. Kaymakam Çağlar, baba Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer'e (60), oğulları Nazım Tuncer'in terör saldırısında yaralandığı haberini verip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak bir süre sonra hastanede tedavi alınan polis memuru Nazım Tuncer'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu haberi geldi. Önce geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çağlar, ardından da anne ve babaya oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Kızılhisar Köyü'nde çiftçilik yapan aile oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Anne ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. İki katlı evin balkonun dev Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler eve akın etti. Anne ve babaya başsağlığı dileğinde bulunuldu. Şehidin bazı yakınları baygınlık geçirince evin önünde bekletilen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal da şehidin baba evine gelerek başsağlığı diledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli, evli 2 çocuk babası olan Nazım Tuncer'in yarın (Salı) Kızılhisar Köyü'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinden detay görüntüler

-Bayraktan detay

-Ambulanstan görüntü

-Evin dışında toplanan köylülerden görüntü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Şehit Polisin fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/ BANAZ(Uşak),

*görüntü geçildi

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Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

ANKARA ve İstanbul'da 26 araç çalarak toplam 600 bin TL vurgun yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİFRELİ DİL KULLANMIŞLAR

Öte yandan çetenin liderliğini cezaevinde bulundan Ayhan N.'nin yaptığı belirlendi. Çetenin, özellikle immobilizer sistemli araçları özel cihazlar vasıtasıyla çalarak change (kimlik bilgileri değiştirilen) yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları Tokat'ın Turhal ilçesinde change yaptıkları ve bu işlemi şifrelemek amacıyla 'Kese yapmak' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ankara'ya getirilen şüphelilerden 9'unun toplamda sekiz eylemde aktif rol oynadıkları saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden salıverilirken, mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler tarafından ele geçirilen 26 aracın ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çete üyelerinin evlerine yapılan operasyonlardan görüntü

Ele geçirilen araçların dron ile havadan görüntülenmesi

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: ANKARA,

*görüntü geçildi

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Erdoğan: Hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor (3)

CUMHURBAŞKANI KENTTEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla kentten ayrıldı.

Haber: KONYA,

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VİYADÜK AYAĞINA ÇARPAN TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ARTVİN'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ahmet Taş (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hopa ilçesi Cankurtaran tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş kontrolündeki Artvin'den Rize istikametine seyir halinde olan 27 ARR 34 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karayolunda inşatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü TIR alev aldı. Kaza sonrası alev alan TIR'a, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesiyle araçtan çıkarılan Taş'ın yapılan kontrolde, vücudunun büyük oranda yanıklar oluştuğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Taş'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücünün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Haber: Adem GÜNGÖR/ HOPA(Artvin),

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Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (3)

TUTUKLANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Kadir Sakçı'yı öldürüp oğlunu yaralayan Hikmet Usta tutuklandı. Eşi, kızı ve bir oğlu serbest bırakılırken, bir oğlu ve arkadaşı R.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: HENDEK(Sakarya),

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Kaynak: DHA