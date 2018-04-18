Dha Yurt Bülteni-22

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI 4 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

İZMİT'te, Serpil Ertekin (43), çocuğunun gözü önünde çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana geldi. Serpil Ertekin, birlikte yaşadığı Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Emlakçılık yapan Duran G. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak, Serpil Ertekin'e 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu. Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın, Serpil Ertekin'in ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Ertekin'in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Serpil Ertekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Ölen kadının ve katil zanlısının fotoğrafları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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KELEBEKLER, EZGİSİNİ TARİHİ KİLİSEDE BULDU

MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 8'inci Beste Yarışması sonuçlandı. Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde, 'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor' temasıyla dört klarinet formunda düzenlenen yarışmanın kazananı, 'Halkacıklar' rumuzlu eseri ile Cem Oslu oldu.

Sanatseverlerin oyları ile belirlenen yarışma, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan'ın 'Mersin'in Kelebekleri' adlı fotoğraf sergisi ile başladı. Mersin'de yaşayan endemik kelebek türlerini fotoğraflayan Ercan, 20 fotoğraftan oluşan sergisini sanat severlerin beğenisine sundu. Ardından, finale kalan 5 eserin seslendirildiği beste yarışmasına geçildi. Sırayla seslendirilen eserler, dinleyici oylamasıyla belirlendi. Finale kalan 5 eser, klarinet sanatçıları Beste Özgen, Mehmet Girici, Müjdar Şenormanlılar, George Kovziridze ve Eren Çam tarafından seslendirildi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selam Yağcı, "Bu yıl yarışmamızı 'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor' temasıyla dört klarinet formunda gerçekleştirdik. Dereceye giren eserlerle birlikte yarışmaya katılan tüm eserlerin sahiplerini kutlamak isterim. Böylesine kıymetli eserleri edebiyatımıza kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

148 kişinin oy kullandığı yarışmada, Sirokko rumuzlu eseriyle Bülent Yüksel beşinci, Amuryum rumuzlu eseriyle İlker Özöztürk dördüncü, Americana Exotica rumuzlu eseriyle Melis Özcan üçüncü oldu. Mustafa Kemal Saydam eseri 'Kuzgun ile ikinci olurken, Cem Oslu da 'Halkacıklar' bestesi ile birinciliği elde etti. Besteciler, para ile ödüllendirilirken, kelebekler de ezgisini bulmuş oldu.

Görüntü Dökümü

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Fotoğraf sergisinden görüntüler

Sergiyi gezen davetliler

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan'ın görüntüsü

Kiliseden görüntüler

Katılımcılardan görüntüler

Selam Yağcı'nın konuşması

Sanatçılar besteleri seslendirirken

Katılımcılar eserleri dinlerken

Katılımcılar oy kullanırken

Kazananlar açıklanırken

Dereceye girenler adına ödülü alan davetliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,

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ÇAYELİ'NDE ORMANDA ÖRTÜ YANGINI

RİZE'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde, sabah ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kontrol altına alınan angın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Kaptanpaşa köyünde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı. Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: RİZE

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