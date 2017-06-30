Dha Yurt Bülteni - 21
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandıZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandı
ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 2'si kadın 8 kişi Zonguldak merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i kadın 7 kişi tutuklanırken, 1 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelilerin adliyeye çıkmaları
-Adliye binası
-Polis ve jandarma araçları
Süre: (01.00) Boyut: (67 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,
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Gaziantep'te saldırı hazırlığındaki 8 terörist, 146 kilo bomba ile yakalandı (3)
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 8 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,
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Yangında ağaçlar zarar gördü, başaklar yandı
ADIYAMAN'da buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ve çiftçilerin müdahelesiyle söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar gördü, hasadı yapılmayan buğday başakları yandı.
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresindeki buğday ekili tarlada bulunan anız, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, kısa süreda büyüyerek tüm tarlayı sardı. Çiftçiler, ihbarla gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etti. Bazı ağaçlara da sıçraya yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü, hasadı yapılmayan buğday yandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri
Anız yanması
Ağaçlara sıçraması
Çiftçiler traktör ile müdahale etmesi
İtfaiye erlerinin yangını söndürmesi
Ekili alanları yanması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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El freni çekilmeyen otomobil çocuğa çarptı
İZMİT'te, markete giren sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bayır aşağı ilerleyerek 5 yaşındaki Deniz Akyol'u altına aldı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Kaza, İzmit Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'ta meydana geldi. Ali Akyol, 5 yaşındaki oğlu Deniz ile sitelerinin önünde oynarken, markete giren sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 41 E 3326 plakalı otomobil bayır aşağıya ilerlemeye başladı. Otomobil kaldırımda bulunan çekyat ile birlikte Deniz Akyol'u altına aldı. Ali Akyol çocuğunu çekyatın altından alarak kurtarırken, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Otomobil sürücüsü aranırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntüler
-Otomobilden ve çekyattan görüntüler
Haber: Faruk KIYAK-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), -
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Motosikletin çarptığı engelli adam öldü
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 43 yaşındaki Hamza Tekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerinde bulunduğu duvardan düşen Tekin hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki İkiçeşmelik İlkokulu önünde meydana geldi. Ozan Aydın idaresindeki 09 BT 758 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki çocuk babası 43 yaşındaki Hamza Tekin'e çarptı. Tekin, çarpmanın etkisiyle yandaki okulun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düştü. Başının üzerine düşen Tekin'i gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Tekin'in yürüme engelli olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Ozan Aydın ise gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın),
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Okul bahçesinde mahsur kalan engelli genci itfaiye kurtardı
İZMİT'te, Ulubatlı Hasan Ortaokulu bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden bedensel engelli 17 yaşındaki Yusuf Kaymaz kapının kilitlenmesi ile bahçede mahsur kaldı. İtfaiye ekibi Yusuf Kaymaz'ı itfaiye merdiveni ile dışarı çıkardı.
İzmit 28 Haziran Mahallesi Melik Sokak üzerinde bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nun bahçesine giren engelli Yusuf Kaymaz ile arkadaşları okulun arkasında oturdukları sırada okulda bulunan müdür bahçe kapısını kilitleyerek gitti. Dışarı çıkmak isteyen Yusuf Kaymaz kapı kilitli olunca arkadaşları gibi demir kapı üzerinden atlayamayınca itfaiyeden yardım istenildi. Okula gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Yusuf Kaymaz'ı itfaiye merdiveni ile içeriden çıkardı. Sevinç ile korkuyu bir arada yaşayan Yusuf Kaymaz itfaiye erlerine tek tek teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gencin itfaiye merdiveni ile alınması
-Gencin dışarıya çıkarılması
-Gençten görüntüler
Haber: Faruk KIYAK-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), -
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Davullu-zurnalı sanat günleri açılışı
ARDAHAN'DA bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri' davullu-zurnalı açılışla başladı.
Öykücü, Romancı, Eğitimci Dursun Akçam'ın oğlu Dr. Alper Akçam'ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe katılanlar Dursun Akçam fidanlığında karşılandı. Burada davul- zurna eşliğinde halaylar çeken katılımcılar, günün yorgunluğunu doğada attı. Dursun Akçam Kültür Evi'nde başlayan etkinliğin bu yılki temasının 'sözlü kültürün yaşamımızdaki yeri' olduğunu belirten Dr. Alper Akçam, etkinliğin üç gün süreceğini söyledi.
Etkinliğe bilim insanı, sanatçı ve akademisyenlerin katılacağını ifade eden Dr. Akçam, "13 yıldır kültür ve sanatla birlikte yaşayacağız diyoruz. Dostluğa, dayanışmaya, paylaşmaya çağırıyoruz. Herkese söz hakkı, herkese kendisi olarak yaşama olanağı diyoruz. Ardahan, yalnız dünyanın en uzun diline ve tüm nektarları toplayabilme olanağına sahip Kafkas arısıyla, dünyanın en zengin kır çiçeği örtüsüyle, dünyanın en güzel ve en değerli Pinus Sylvestris ormanlarıyla, balıyla, kaşarıyla değil, çok sesli, çok renkli, barışçı ve hoşgörülü kültürüyle de ilgi odağı olacak; dostluğun, kardeşliğin, sanatla paylaşmanın ışığını hep yakacak. Anadolu'nun çatısındaki bu çağrıya uyun dostlar, kara kotanın derince yardığı kara topraklarda hotaklık yapanlar, tırpan çekenler, düğünlerde papağa at binenler, şimdi ülkenin ve dünyanın dört bir yanına dağılıp, hayatı, üretmeyi sürdürenler, emeklerini hayata katanlar, bu çağrıyı duyun" diye konuştu.
Konuşmacı olarak katılan yönetmen Reis Çelik ise söz ve kültürü deredeki taşa benzeterek "Söz ve kültür o derenin taşları kadar sonsuzluk demektir. Bir türlü yok edilemezler" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Etkinliğe katılan katılımcıların halay çekmeleri
-Katılımcıların Kültür evine gelişleri
-Etkinliğin yapıldığı salondan görüntü
-Dr. Alper Akçam'ın konuşması
-Sinemacı Reis Çelik'in konuşması
Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN
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